Legis-Ativo | Resumo da semana: nova pós-graduação de Ciência Política & Políticas de Educação, eleições no Congresso Nacional, o futuro partidário de Rodrigo Maia e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo. Com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, os cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira debatem os temas que mais movimentaram o Legislativo nessa semana.

Nessa semana, o Movimento Voto Consciente e o Instituto Singularidades lançaram a pós-graduação lato sensu de Ciência Política & Políticas de Educação, contando com o apoio do Legis-Ativo, Legisla Brasil, RAPS e Politize!. O curso terá duração aproximada de 18 meses, sendo composto por 360 horas/aulas divididas em cinco módulos; e cada módulo terá um conjunto de aulas 100% remotas, permitindo que interessados de todo o Brasil façam parte. A pós-graduação tem como objetivo oferecer aos participantes uma especialização rica e completa na área da Ciência Política, com enfoque especial às políticas públicas de educação em seu sentido amplo. Para saber mais e se inscrever, acesse o link: http://www.votoconsciente.org.br/curso-de-ciencia-politica-politicas-de-educacao/

Além dessa novidade, acompanhe uma análise sobre as eleições no Senado e na Câmara dos Deputados; a coalizão na lógica do governo Bolsonaro; e a possível mudança de partido de Rodrigo Maia: há quem sugira que o ex-presidente da Câmara irá para o PSL.

Aperte o play e confira isso e muito mais!