Legis-Ativo | Resumo da semana: nova indicação de Bolsonaro para a liderança do governo na Câmara, Weintraub recebe o título de ‘persona non grata’ no DF e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, no comando dos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira.

No programa de hoje, confira temas como a nova indicação de Bolsonaro para o cargo de líder do governo na Câmara, que passou a ser ocupado por Ricardo Barros (PP-PR). Fique por dentro também do caso do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que recebeu o título de ‘persona non grata’ pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. E, ainda, o atrito entre Olavo de Carvalho e o ex-deputado Roberto Jefferson (PTB).

Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.