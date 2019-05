Legis-Ativo | Resumo da semana: MP 870, reforma da Previdência, Educação em pauta e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira trazem de forma descontraída e com muita informação os assuntos que mais movimentaram o nosso Legislativo nessa semana.

Em pauta: as polêmicas envolvendo o deputado Joaquim Passarinho, a tramitação da MP 870, o andamento da aprovação da reforma da Previdência, as movimentações e embates no MEC.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.