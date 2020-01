Legis-Ativo | Resumo da semana: manobra regimental no Legislativo, retrocesso nos discursos de Roberto Alvim e Jessé Lopes e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. O programa de hoje é comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia e a tentativa de manobra regimental. Também fique por dentro da repercussão do discurso lamentável de Roberto Alvim, enquanto Secretário de Cultura de Bolsonaro. A edição também aborda as polêmicas envolvendo Carlos Bolsonaro e Jessé Lopes (deputado estadual do PSL de SC); Lopes criticou o feminismo e disse que assédio é direito das mulheres.

Aperte o play e confira isso e muito mais!