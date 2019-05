Legis-Ativo | Resumo da semana: livro sobre governabilidade, os passos do presidencialismo de coalizão e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Hoje, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira comandam o programa na companhia ilustre da cientista política Graziella Guiotti Testa.

Você confere, de maneira descontraída e com muita informação os assuntos que mais movimentaram o nosso Legislativo nessa semana. Entre os temas discutidos estão a MP 870, o papel do Congresso Nacional no cenário atual e os passos do presidencialismo de coalizão. Para contextualizar a política brasileira, um quadrinho da Turma da Mônica, do cartunista Mauricio de Sousa.

E ainda, o lançamento do livro “Governabilidade – para entender de política no Brasil”, escrito pelos cientistas políticos do blog Legis-Ativo.

Para baixá-lo gratuitamente,

Documento acesse este link PDF

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.