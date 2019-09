Legis-Ativo | Resumo da semana: Legislativo internacional, declaração de Janot, reformas Tributária e da Previdência e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Nesta edição, confira uma análise sobre o Legislativo internacional, incluindo as eleições na Espanha, a formação do governo em Israel e a tentativa de impeachment contra Trump. Acompanhe também assuntos como: porte de arma do Ibama, o alinhamento entre PSOL e o NOVO na Câmara, o andamento das reformas Tributária e da Previdência, esta que segue estagnada do Senado: confira as razões. E, ainda, a semana se encerra com a declaração de Rodrigo Janot sobre Gilmar Mendes. Em livro, o ex-procurador-geral diz que entrou armado na corte com intenção de atingir ministro.

