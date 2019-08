Legis-Ativo | Resumo da semana: Frota chega ao PSDB, reforma política em pauta no Congresso e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Entre os destaques do programa de hoje, você confere uma análise acerca de editais como o feito recentemente pela Marina Helou, deputada estadual de São Paulo, sobre a destinação dos recursos para emendas parlamentares.

Há também uma reflexão em torno dos políticos que são incessantemente procurados pelos veículos de comunicação, caso da deputada estadual Janaina Paschoal. A parlamentar, inclusive, aparece mais relacionada às pautas do poder público federal que o estadual, do qual faz parte.

E, ainda, a chegada de Alexandre Frota no PSDB, que incluiu a presença de Doria e lágrimas de Rodrigo Maia: seria uma aproximação entre os partidos ou uma evidência da crise interna no PSDB?

A edição está imperdível: com o caso da Justiça Eleitoral do Amazonas, que identificou fraudes eleitorais envolvendo cotas de gênero no PSL, além dos trâmites da reforma política no Congresso Nacional.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.