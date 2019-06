Legis-Ativo | Resumo da semana: fique por dentro do caso Crivella, a coesão do PSOL e do PSL, o cenário das mulheres na política e muito mais!

Está no ar mais um podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Nesta edição, entre os assuntos abordados, você confere algumas reflexões sobre o funcionamento do Parlamento britânico; o caso do senador de Rondônia, que está preso mas mesmo assim encaminhou um pedido de autorização para passar suas férias em liberdade e viajando.

No Rio de Janeiro, Crivella é absolvido do pedido de impeachment feito contra ele. E a ferramenta “basômetro”, do Estadão, revela que PSL e PSOL são os partidos mais coesos: entenda o que isso significa. O basômetro monitora votos de todos os deputados para medir o tamanho da base aliada do Executivo, com dados históricos que voltam até 2003.

E, ainda, o cenário das mulheres na política: houve aumento do número de candidaturas, mas ainda não refletiu na quantidade de mulheres eleitas.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.