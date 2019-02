Legis-Ativo | Resumo da semana: família Bolsonaro no governo, caso Bebianno, reforma da Previdência e muito mais!

Chegou mais um podcast do Legis-Ativo, na presença dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

Na edição de hoje, você vai acompanhar uma análise de como tem sido o papel dos filhos de Bolsonaro no governo, bem como as polêmicas envolvidas com Gustavo Bebianno. Outros assuntos que você vai conferir dizem respeito aos escândalos do PSL e a reforma da Previdência.

Aperte o play e fique por dentro disso e de muito mais!