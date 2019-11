Legis-Ativo | Resumo da semana: família Bolsonaro desponta, mais uma vez, negativamente no noticiário, do caso Marielle à sugestão de novo AI-5. Confira isso e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Hoje, quem comanda o programa são os cientistas políticos Humberto Dantas e Graziella Guiotti, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Mais uma vez, o noticiário é tomado pelas discussões envolvendo a família Bolsonaro. Acompanhe o que nossos cientistas políticos têm a dizer sobre o caso Marielle Franco, a sugestão de um novo AI-5 feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro e as demais manchetes envolvendo o núcleo familiar do presidente da República.

Fique por dentro ainda dos comentários sobre a relação políticos X partidos políticos, o lançamento do livro “GOVERNABILIDADE: para entender de política no Brasil”, que aconteceu em São Paulo, e o caso do prefeito de Uruburetama, preso por cometer abusos sexuais contra suas pacientes.

Aperte o play e confira isso e muito mais!