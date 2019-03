Legis-Ativo | Resumo da semana: falta de articulação no governo Bolsonaro, embate entre a deputada Tábata Amaral e Ricardo Vélez Rodríguez e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira trazem de forma descontraída e com muita informação os assuntos que mais movimentaram o nosso Legislativo ao longo dessa semana.

Entre os temas abordados estão a falta de articulação do governo Bolsonaro, a relação que existe entre senadores e partidos políticos e entre deputados e partidos políticos. Confira ainda o dilema com o qual se depara o bolsonarismo, o papel e a movimentação do vice-presidente Mourão e uma análise sobre alternativas parlamentaristas no caso do colapso do governo. Além disso, o embate entre a deputada Tábata Amaral e Ricardo Vélez Rodríguez, ministro da Educação.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.