Legis-Ativo | Resumo da semana: embate entre Doria e Bolsonaro, atualizações sobre a reforma da Previdência e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Entre os destaques do programa de hoje, você acompanha uma análise das punições feitas pelo PSB aos deputados que divergiram do posicionamento do partido. Também fica por dentro de uma reflexão de como o PT tem se portado enquanto oposição.

Além disso, as polêmicas da vez: a situação de Major Olímpio no PSL; atualizações sobre a reforma da Previdência; e o embate entre Doria e Bolsonaro, após terem sido parceiros nas últimas eleições.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.