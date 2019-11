Legis-Ativo | Resumo da semana: derrotas do governo no Congresso, confiabilidade das instituições, mulheres na política e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os assuntos que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre temas envolvendo o Parlamento paraguaio; credibilidade dos meios de comunicação para adquirir informações sobre o Legislativo e política; e a pesquisa da FGV acerca da confiabilidade das instituições. Confira, ainda, um debate sobre fundo eleitoral e mulheres na política; as derrotas do governo dentro do Congresso; prisão em segunda instância; e a fala de Paulo Guedes, ministro da Economia, sobre AI-5. O passado segue como memória recente entre os membros do governo Bolsonaro, saudando posturas e momentos evidentemente antidemocráticos.

