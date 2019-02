Legis-Ativo | Resumo da semana: derrota do governo no plenário da Câmara, MDB na liderança do governo no Senado, reforma da Previdência e muito mais. Acompanhe agora!

Chegou mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, na presença dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

E por falar na Fundação Konrad Adenauer, nessa semana, alguns de nossos colunistas aqui do blog estiveram reunidos em evento da organização.

Para ficar por dentro dos assuntos que mais movimentaram o nosso Legislativo, você vai acompanhar uma análise inteligente e descontraída sobre temas como cota para mulheres na política, a derrota do governo em decreto discutido e votado no plenário da Câmara e o MDB na liderança do governo no Senado.

Também verá as implicações da indefinição dos presidentes das comissões da Câmara para a tramitação da reforma da Previdência. Esta que não sai dos holofotes e que será outro assunto bastante discutido no programa de hoje.

Ainda: veja mais sobre as candidaturas laranjas e mais um escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro.

Aperte o play e fique por dentro de tudo agora mesmo!