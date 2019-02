Legis-Ativo | Resumo da semana: criação da Ouvidoria dos Deputados, definição dos membros das Mesas Diretoras, migração partidária e muito mais. Confira agora!

Chegou mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, na presença dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

Confira o resumo dos principais fatos que movimentaram o nosso Legislativo nessa semana. Teve a criação da Ouvidoria de Deputados. Afinal, o que é e para que serve? Você também vai conferir como tem sido os acordos políticos feitos no novo governo; o que tem se notado em muito são negociações com falta de transparência. Na análise de nossos cientistas políticos você ficará por dentro do que isso pode significar.

E falando do novo governo de Jair Bolsonaro, é fato que o discurso contra partidos políticos ganhou as eleições. Como esse posicionamento se portará agora, pensando principalmente nos acordos que deverão ser articulados: se não for por meio dos partidos políticos, quais são os arranjos que o governo está propondo? Historicamente, a vida partidária de Bolsonaro é conturbada: votava diferente do posicionamento de seu próprio partido.

Acompanhe como foi o início dos trabalhos do novo Legislativo que tomou posse, bem como a composição das Mesas Diretoras da Câmara e do Senado, além de ter uma análise sobre o MDB dentro desse novo cenário.

Entre os assuntos, ainda em pauta: crise entre o Planalto e os potenciais aliados, Major Vitor Hugo, o líder do governo, a fusão dos partidos, migração partidária e o projeto de reforma da Previdência.

Aperte o play e fique por dentro de tudo agora mesmo!