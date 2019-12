Legis-Ativo | Resumo da semana: CPI das fake news, pesquisa de avaliação dos Poderes Executivo e Legislativo, a expulsão de Feliciano e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas e Graziella Guiotti Testa, que trazem os assuntos que mais movimentaram a semana.

Acompanhe uma análise sobre a CPI das fake news, com menção à influência do Poder Judiciário. Fique por dentro também do conflito gerado no PSOL após o vereador Leonel Brizola Neto (PSOL-RJ) fazer uma homenagem pública prestada ao ditador norte-coreano Kim Jong-Um; a atitude gerou diversas reações negativas dentro do partido. E, ainda, uma pesquisa de avaliação sobre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional; as movimentações e atritos da família Bolsonaro; e as atualizações da ALESP. No partido Podemos, Marcos Feliciano é expulso e acusado de assédio sexual.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify, e nossos textos estão disponíveis aqui no blog do Legis-Ativo, no site da Mandato Ativo e do Legisla Brasil.