Legis-Ativo | Resumo da semana: CPI da Covid-19, “parlamentares independentes”; articulações para as eleições de 2022; PL 504/20 na ALESP quer proibir a presença de pessoas LGBTQIA+ ou famílias homoafetivas em publicidade e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo. Com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, os cientistas políticos Humberto Dantas e Graziella Guiotti Testa debatem os temas que mais movimentaram o Legislativo nessa semana.

Acompanhe uma análise sobre “parlamentares independentes”; CPI da Covid-19; as movimentações do Supremo Tribunal Federal (STF); boatos e articulações para as eleições de 2022; o caso Daniel Silveira; e o Projeto de Lei 504/20 do Estado de São Paulo, que quer proibir a presença de pessoas LGBTQIA+ ou famílias homoafetivas em publicidade “voltada para crianças”. A autora do PL é a deputada estadual Marta Costa (PSD).

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify, e nossos textos estão disponíveis aqui no blog do Legis-Ativo, no site da Mandato Ativo e da Legisla Brasil. Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.

