Legis-Ativo | Resumo da semana: Congresso aprova manutenção da prisão de Daniel Silveira, Bolsonaro demite presidente da Petrobrás, Barroso autoriza atuação de senador flagrado com dinheiro na cueca e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo. Com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, os cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira debatem os temas que mais movimentaram o Legislativo nessa semana.

Acompanhe o caso do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), que teve a manutenção de sua prisão aprovada pela Câmara dos Deputados. Fique por dentro também de pautas como mulheres no Congresso; a atuação de Katia Abreu; Barroso (ministro do Supremo Tribunal Federal – STF) e a autorização dada ao senador Chico Rodrigues (DEM-RR) de retomar mandato, mesmo sendo flagrado com dinheiro na cueca; meios de comunicação e jornalistas que se posicionam, inadmissivelmente, a favor da ditadura militar; a atuação de Bolsonaro, armamento e demissão de Roberto Castello Branco, presidente da Petrobrás.

Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.