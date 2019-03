Legis-Ativo | Resumo da semana: conflitos no Legislativo e no governo, o caso de Rolândia, reforma da Previdência, agenda Moro e o massacre na escola de Suzano. Confira!

Está no ar o podcast do Legis-Ativo, na presença dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

Em pauta, os vários conflitos políticos, como o travado entre Fernando Holiday e Ciro Gomes; e as polêmicas não param por aí, Alexandre Frota tem reclamado de que estaria isolado no PSL, entrando também em atrito com Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro. E o presidente da Câmara Municipal de Rolândia, no Paraná, tornou o município conhecido ao ter fotos íntimas vazadas.

A reforma da Previdência também está em alta: ela finalmente chegou à Câmara. Acompanhe quais serão os próximos passos. Será que Bolsonaro acredita nessa proposta de reforma? Sóstenes, deputado do DEM, diz que Bolsonaro não está recebendo parlamentares.

E, ainda, as manifestações da bancada evangélica, o papel de protagonismo de Rodrigo Maia e a agenda Moro.

Como não poderíamos deixar de pontuar, o triste massacre em Suzano, na escola pública Professor Raul Brasil. Diante do fato lastimável, falas deploráveis de alguns parlamentares.

Deixamos nossa solidariedade a todos os familiares, amigos e comunidade escolar. Todos nós perdemos com esse fato triste.

