Legis-Ativo | Resumo da semana, com o olhar crítico para o Parlamento

O PODCAST do Legis-Ativo traz o resumo dessa semana, pelas vozes dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira.

Aqui você fica sabendo como foi o movimento no Parlamento nacional nesses últimos dias e as notícias que mais impactaram a todos. Entre os assuntos está o ex-prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, que foi cassado por fatos ocorridos no seu mandato de 1993 – 1996.

Entre as reflexões: os partidos grandes se preocupam com as eleições proporcionais? Teremos redução de partidos no Legislativo? Pequenos partidos, grandes negócios?

Vítor Oliveira nos conta sobre a sua pesquisa que estuda como os presidentes subestimam os poderes que têm. E o Humberto faz o convite para a edição deste ano do Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas, que está com as inscrições abertas! É o momento de tornar pública aquela iniciativa de destaque.

Ouça esses e outros debates agora mesmo!