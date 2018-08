Legis-Ativo | Resumo da semana, com comissão geral, discurso de Michel Temer, calendário da Câmara e do Senado… E muito mais!

Na edição semanal do PODCAST do blog Legis-Ativo, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira comentam, com descontração, assuntos que estão em alta no cenário político brasileiro.

Ficou sabendo da comissão geral que aconteceu? E, afinal, o que é uma comissão geral? Eles nos explicam suas peculiaridades e como elas acontecem.

Outro tema também abordado diz respeito aos esforços concentrados da Câmara e do Senado. Como ambos estão se atentando ao calendário das campanhas eleitorais?

Confira, ainda, a análise sobre os textos e temas publicados aqui no nosso blog nesta semana, além do segundo episódio da série “Quem dá as cartas no Legislativo”, do jornal O Estado de São Paulo. A segunda reportagem fala sobre a bancada ruralista. Acompanhe o que nossos cientistas políticos têm a pontuar sobre o assunto.