Legis-Ativo | Resumo da semana: casos de corrupção, Escola Sem Partido, Lei Lorenzoni e muito mais!

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira comandam o podcast do Legis-Ativo.

Na edição de hoje, o resumo da semana traz diversos temas e polêmicas. Entre eles, os casos de corrupção na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Como combater a corrupção?

E pegando o gancho nesse assunto, Sérgio Moro e Onyx Lorenzoni estiveram nos holofotes. O senador Roberto Requião apresentou o projeto de “Lei Lorenzoni”, de perdão para criminosos arrependidos, que ironiza Moro.

Você também vai acompanhar uma análise sobre a escolha das pessoas que farão parte do governo de Jair Bolsonaro e como tem sido feita essa composição. O que esperar desse novo governo que vem se formulando?

Os últimos dias também foram movimentados pelo projeto Escola Sem Partido, que contou até com vídeo de Alexandre Frota viralizando, e a aprovação feita pelo Senado para o aumento do salário do Judiciário. O ajuste da remuneração não condiz com a realidade brasileira e os cientistas políticos comentam o porquê.

Acompanhe agora mesmo os destaques do nosso Legislativo.