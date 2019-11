Legis-Ativo | Resumo da semana: Carlos Bolsonaro e o noticiário no caso Marielle, as confusões e transições no PSL, pacto federativo e muito mais!

Está no ar a edição semanal do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, comandado pelos cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira, que trazem os temas que mais movimentaram a semana.

Acompanhe as novidades no Senado e as movimentações de Davi Alcolumbre. Confira também o caso do deputado federal Coronel Tadeu, do PSL, que quebrou uma placa que estava em exposição para o Dia da Consciência Negra. Seguindo o noticiário do PSL, Luciano Bivar é eleito presidente do partido. Na ALESP, o deputado Frederico d’Avila propõe homenagem a Pinochet.

E, ainda, uma discussão sobre temas como: pacto federativo, saneamento básico, e as investigações do assassinato de Marielle, no qual o nome de Carlos Bolsonaro volta a aparecer. E, no Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça enviou um projeto que prevê a aprovação automática de todos os servidores de 2 em 2 anos.

