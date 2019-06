Legis-Ativo | Resumo da semana: Bolsonaro fala sobre reeleição, admite dificuldades na articulação e diz que Onyx Lorenzoni permanece no governo. Confira isso e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Hoje, o cientista político Humberto Dantas, diretamente de Londres, e o cientista político Vítor Oliveira, de Brasília, trazem os temas que mais movimentaram a semana, sempre de forma descontraída e com muita informação. Entre os assuntos debatidos:

Quando se trata dos integrantes da família Bolsonaro, Flávio Bolsonaro mostra maior familiaridade com o campo político e Legislativo. Você também confere o caso Sérgio Moro, que continua a todo vapor nos noticiários.

O presidente Jair Bolsonaro assumiu a possibilidade de disputar a reeleição, além de admitir as dificuldades na articulação, resultando na exigência do governo voltar ao modelo anterior, e também afirmou que Onyx Lorenzoni permanece no governo.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.