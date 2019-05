Legis-Ativo | Resumo da semana: Bolsonaro e o não-diálogo com o Congresso, MP 870/2019 no Senado e muito mais!

Está no ar mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. De forma descontraída e com muita informação, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira comandam o programa, atualizando-nos sobre os temas que movimentaram a semana no Legislativo brasileiro.

Entre os destaques, a pesquisa da empresa de investimento XP, uma análise sobre a atuação de Bolsonaro perante o Congresso e a necessidade de que o presidente dialogue com o Legislativo para que consiga de fato governar.

Os depoimentos de Janaina Paschoal e a aproximação de Bolsonaro na convocação para as manifestações pró-governo. A MP 870/2019, que agora se encontra nas mãos do Senado para a votação. E, ainda, a ausência dos deputados em votações importantes.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.