Legis-Ativo | Resumo da semana: Barroso determina abertura da CPI da Covid-19, vacinação no Brasil, Orçamento 2021, interrogatório de Witzel e muito mais!

Acompanhe uma análise sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, determinando a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. Fique por dentro também de temas como o processo de vacinação no Brasil; o caso Henry Borel: a Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu temporariamente o vereador Dr. Jairinho (Solidariedade) por atrapalhar as investigações sobre a morte de seu enteado, Henry Borel Medeiros, de 4 anos, que ocorreu no dia 8 de março de 2021. E, ainda, o caso de assédio sofrido pela deputada estadual Isa Penna; a demora na aprovação do Orçamento 2021; e o interrogatório de Wilson Witzel (PSC), governador afastado do Rio de Janeiro.

