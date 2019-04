Legis-Ativo | Resumo da semana: Assembleias Legislativas, CPI das universidades paulistas, futebol x política e muito mais!

Chegou mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira trazem de forma descontraída e com muita informação os assuntos que mais movimentaram o nosso Legislativo nessa semana.

Confira uma análise sobre os partidos políticos que presidem as Assembleias Legislativas de cada estado brasileiro. Fique por dentro também de como tem sido o desconforto de Flávio Bolsonaro com as CPI das milícias. E por falar em CPI, João Doria mira ideologia esquerdista na USP.

E a polêmica que se repete mais uma vez: a mistura de futebol com política. Major Olímpio e outros políticos participaram da premiação do Campeonato Paulista de Futebol, dividindo opiniões.

Aperte o play e confira isso e muito mais! Lembrando que o nosso podcast também pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify.