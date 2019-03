Legis-Ativo | Resumo da semana: Assembleia Legislativa de São Paulo, os movimentos de Janaina Paschoal e Joice Hasselmann no governo, as polêmicas de Jair Bolsonaro e muito mais!

Depois do carnaval, estamos de volta com mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, na presença dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

Em pauta, as movimentações para a eleição do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e, no âmbito municipal, a prefeitura de São Paulo quer estabelecer multa para quem estiver fumando maconha na rua.

Confundindo-se com as esferas estadual e federal, a deputada Janaina Paschoal aparece muito focada no governo federal. O que esperar de sua atuação a nível estadual?

E, ainda: as polêmicas do governo Bolsonaro, principalmente no carnaval. E qual o papel de Joice Hasselmann como líder no Congresso?

Veja também a mensagem dos nossos cientistas políticos para o Dia Internacional da Mulher.

Aperte o play e fique por dentro disso e de muito mais!