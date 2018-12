Legis-Ativo | Resumo da semana: aqui você confere de forma leve as principais movimentações do nosso Legislativo!

Chegou mais um PODCAST descontraído do Legis-Ativo, no comando dos cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira. Na conversa de hoje, você vai relembrar o cenário dos senadores que não foram reeleitos, incluindo as pretensões de Magno Malta que aparecem como frustradas, ao não ser reeleito e, tampouco, escolhido para compor algum ministério do próximo governo. Por falar em ministério, fica a reflexão sobre a narrativa por trás do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

No nosso Legislativo, a semana foi marcada pela história do movimento para abrir o voto da escolha da Mesa Diretora: enfim saberemos em quem os nossos representantes votaram para nos representar?

A senadora Kátia Abreu, ex-candidata à Vice-Presidência, também surge ao esbarrar no assunto da formação de um bloco de senadores constituído por diferentes partidos para negociação, de acordo com ela, um bloco independente.

Entre outras pautas dessa edição, você acompanha como os partidos estão se comportando para o governo de Bolsonaro. Já houve quem dissesse que PSDB esteve em conversa com o presidente eleito. E será que no futuro governo o Legislativo terá vida própria?

Acompanhe como foi o debate sobre a redução do agrotóxico e as previsões para o projeto Escola Sem Partido. E como não pode faltar uma polêmica, a da vez é a confusão no grupo do WhatsApp, entre os filhos de Jair Bolsonaro com os parlamentares eleitos do PSL.

Tem também o convite para o lançamento do livro Poder Legislativo Municipal – entender de política começa por aqui, de Humberto Dantas e Bruno Souza da Silva, dois de nossos colunistas aqui no blog, em parceria com o Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer, duas sempre grandes parceiras do Legis-Ativo.

O evento acontecerá na próxima quarta-feira, 12/12. Todos estão convidados.

Local: Viaduto Jacareí, 100 – Bela Vista, São Paulo – SP, 01319-020, no Auditório Prestes Maia.

Inscrições gratuitas: https://goo.gl/ZrEHa2

Ouça agora mesmo o nosso podcast de hoje!