Legis-Ativo | Resumo da semana: 100 dias de Bolsonaro, porte de arma na Câmara, 80 tiros e o silêncio ensurdecedor

Chegou mais uma edição do podcast do Legis-Ativo, com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira trazem de forma descontraída e com muita informação os assuntos que mais movimentaram o nosso Legislativo nessa semana.

Confira a polêmica sobre o porte de arma na CCJ, envolvendo o delegado Waldir, líder do PSL na Câmara. Acompanhe também questões sobre a reforma da Previdência e as falas de Rodrigo Maia.

E, ainda, os 100 primeiros dias do governo Bolsonaro, que incluem a dificuldade de dialogar com o Parlamento. A semana também contou com o posicionamento de Bolsonaro em apoio ao comediante Danilo Gentili, e a falta de manifestação do presidente diante da morte de um músico, no Rio de Janeiro, após ter tido o carro alvejado por 80 tiros pelo Exército brasileiro.

Aperte o play e confira isso e muito mais!