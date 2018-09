Legis-Ativo | Olhar crítico para o que acontece no nosso Legislativo em tempos de eleição: cabeças do Congresso, fraudes e muito mais!

No PODCAST semanal do Legis-Ativo, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira falam sobre alguns dos temas que estão em pauta enquanto os olhos ficam atentos às eleições deste ano. Nesta edição, eles comentam sobre a divulgação da lista daqueles considerados os cabeças do Congresso Nacional, isto é, os representantes que surgem como os mais influentes. Como os partidos aparecem dentro dessa distribuição de deputados e senadores? Qual é a força desses candidatos no Congresso Nacional? E um ponto crítico: tem estado brasileiro sem representante daquele perfil considerado influente. O que isso implica?

Os nossos cientistas políticos também falam sobre a plataforma Observatório das Eleições, que traz ao debate temas como voto distrital e no que as pessoas pensam antes de votar em um deputado.

Entre os assuntos está uma polêmica: a fraude que assombra a reserva de cadeiras para as mulheres nos cargos do Legislativo. As candidaturas laranjas, sempre sondando as eleições, e um caso no Ceará, em que mãe e filha caíram em uma fraude eleitoral e estavam inscritas como candidatas na disputa.

E como não dá para fugir das eleições presidenciais, fica para a próxima semana uma análise da importância do Congresso diante dos cenários que se montam para os presidenciáveis com mais chances de levar a faixa presidencial. No que a escolha deste ou daquele político vai implicar ao nosso Legislativo?

