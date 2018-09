Legis-Ativo |Olhar crítico para o Legislativo: Renovação sem renovar? E por que os candidatos midiáticos ainda são preferência?

Chegou a edição semanal do PODCAST do Legis-Ativo, com os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira!

Hoje, entre os assuntos abordados está a participação de parlamentares no programa radiofônico Voz do Brasil: qual o preparo e presença que eles fazem nesse momento de exposição para a população?

Outro tema importante são as pesquisas sobre a intensão de voto para deputado federal. Elas têm refletido uma característica mais conservadora da sociedade. Nesse contexto, qual a influência dos personagens mais midiáticos na disputa eleitoral?

E com as eleições batendo nas portas dos brasileiros, nossos cientistas políticos convidam a conhecer o levantamento feito pelo Movimento Voto Consciente, que se dedicou a realizar uma avaliação do trabalho dos atuais parlamentares, deputados estaduais. A iniciativa, que acontece desde os anos 1990, já divulgou os resultados desse ano, confira a lista!

E ainda tem a pauta do distanciamento do Legislativo com relação a sociedade e a análise do cenário para os cargos pleiteados no Senado. Teremos uma renovação sem renovar?

E quais serão as implicações da investida da Polícia Federal da operação Lava Jato sobre governos do PSDB?

Ouça tudo isso agora mesmo!