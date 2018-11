Legis-Ativo | Nessa semana, a movimentação para os próximos presidentes do Senado e da Câmara, as agendas em discussão e muito mais!

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira comandam mais uma edição do PODCAST do Legis-Ativo. Em meio aos depoimentos do ex-presidente Lula e o anúncio dos nomes para os Ministérios do próximo governo, o Legislativo tem trabalhado em outras pautas.

Entre os temas que você vai conferir está a movimentação para os próximos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. Surge a pergunta: como ficarão Renan Calheiros e Rodrigo Maia nesse cenário?

Para o Senado, uma análise de que, diferentemente da Câmara, os neófitas da política não chegaram nessas eleições, mudando o contexto que Jair Bolsonaro vai encontrar. Ainda, o histórico do PMDB na presidência do Senado e como tem se dado a presença do Partido Democratas nos Ministérios do novo governo.

Sobre as agendas políticas, você vai ter uma análise acerca do papel do Legislativo, especialmente agora, na gestão de Bolsonaro, e como será o embate entre Legislativo e Executivo, pensando também nos avanços da agenda conservadora.

Para fechar, a agenda do meio ambiente e o futuro de Michel Temer pós-Presidência. Temer diz vai voltar a advogar, mas como ficam as acusações de corrupção?

Acompanhe mais um capítulo dessa conversa inteligente e descontraída do Legis-Ativo.