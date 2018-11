Legis-Ativo | Negociações para governabilidade e passaporte para mudança de partidos

Como ficam as negociações nos estados para os deputados de partidos que não atingiram cláusula? COmo funcionará a governabilidade de Bolsonaro?

Na edição de hoje o cientista político Humberto Dantas trata de governabilidade no governo de Jair Bolsonaro, e apresenta um estudo que aponta para um possível caos inicial em algumas assembleias legislativas. Se consideradas as casas estaduais, o total de deputados eleitos por partidos que não atingiram a cláusula de desempenho e ficarão livres para trocarem de legenda supera 20% do total. O que será das negociações? A atenção do eleitor deve ser máxima.