Legis-Ativo | Às vésperas do recesso parlamentar: o que acontece e vai acontecer?

Neste PODCAST do Legis-Ativo, o cientista político Vítor Oliveira conta um pouco sobre como foi a semana no Legislativo e alguns dos debates que movimentaram nossos parlamentares, entre os quais estiveram a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a aprovação do projeto de privatização de distribuidoras da Eletrobras, embora a privatização da própria Eletrobras não tenha sido deliberada. Quais serão as implicações dessa ação?

Outros assuntos que balançaram os noticiários estão em torno dos mandatos (ou não-mandatos). Veio à tona o pedido de impeachment do prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Além disso, no cenário das candidaturas para as eleições de 2018, está chegando a hora da verdade: candidatos estão desistindo e outros estão se articulando: quantos deles disputarão para valer?

E é nessa edição também que o Vítor Oliveira fala sobre dois dos últimos textos publicados no blog do Legis-Ativo: dos cientistas políticos Lucas Ambrózio e Bruno Souza.

Fica o convite para refletir acerca da crise fiscal e do nosso comportamento – como eleitores brasileiros – para as eleições que se aproximam.

Toda essa agitação nos questiona: como ficará o Legislativo pós-recesso parlamentar e eleições de 2018?

Acompanhe essas e outras discussões agora mesmo, basta dar o play no áudio!