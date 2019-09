Legis-Ativo marca presença na nova edição da revista Problemas Brasileiros

No último dia 11 de setembro, aconteceu o lançamento da nova edição da revista Problemas Brasileiros, tratando especificamente de temas envolvendo o Poder Legislativo. E na recente publicação, os colunistas do Legis-Ativo marcaram forte presença.

O lançamento contou com a participação da cientista política Mônica Sodré. Além disso, a obra faz referência e contém textos de autoria dos também cientistas políticos Graziella Guiotti Testa, Carolina de Paula, Humberto Dantas e Lara Mesquita.

A edição reforça o quanto o Legislativo deve ser tema de estudo de maneira que esteja mais próximo da sociedade. Nossa equipe segue diariamente comprometida e atenta às movimentações e decisões que ocorrem no Poder Legislativo pelo Brasil.

Confira gratuitamente as edições da revista e fique atento à disponibilidade da nova publicação. Acesse aqui.

Sobre a revista Problemas Brasileiros

Há mais de 50 anos, a revista debate questões nacionais e aprofunda temas de interesse da sociedade. Atualmente, suas pautas são desenvolvidas com a contribuição de membros do Conselho de Economia, Sociologia e Política da FecomercioSP, em conjunto com uma equipe de colaboradores convidados a cada edição, sempre com o compromisso de trazer à tona temas que levem à reflexão sobre problemas do país. A publicação mantém sua missão de contribuir com o desenvolvimento do Brasil em seus variados aspectos com foco em um modelo mais eficaz e sustentável de crescimento.