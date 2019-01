Legis-Ativo | Governabilidade de Bolsonaro, posse dos 513 deputados e 54 senadores, eleições para a presidência da Câmara e do Senado, e muito mais!

No dia do aniversário de São Paulo, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira estão de volta para o primeiro podcast do Legis-Ativo de 2019, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

Na edição de hoje, você vai conferir os escândalos que estiveram em destaque, como o caso Queiroz e as polêmicas envolvendo Flávio Bolsonaro.

Em pauta, o dia 01 de fevereiro, quando acontecerá a posse dos 513 deputados e 54 senadores eleitos. Como será a governabilidade e a articulação de Bolsonaro diante do novo Legislativo? E, ainda, como será governar nesse governo, uma vez que os partidos não foram chamados para si durante as eleições?

No Legislativo, além da posse, também está em alta as futuras eleições para a presidência da Câmara e do Senado. Quais nomes ganharão força? Rodrigo Maia desponta e dá indícios de reeleição para presidente da Câmara. No Senado, Renan Calheiros em jogo, e Major Olímpio se lança candidato para o cargo.

Tema não falta. Você vai ficar por dentro da “disputa pelo líder do governo”. O que já foi definido é que será alguém do próprio partido do governo; a indicação feita foi o Major Vitor Hugo, do PSL. Confira também uma reflexão acerca dos nomes de Rodrigo Maia, Eduardo Bolsonaro e Onyx Lorenzoni.

No que tange a oposição, como ficará o apoio do PT? E veja uma análise sobre onde a oposição vai conseguir ter mais espaço, na Câmara ou no Senado.

Esses e outros assuntos, como as Comissões Parlamentares e Mesas Diretoras, você acompanha agora mesmo, basta apertar o play. Compartilhe e acompanhe o blog Legis-Ativo!