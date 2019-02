Legis-Ativo | Eleições para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado movimentam o Legislativo, confira!

A edição da última sexta-feira do podcast do Legis-Ativo teve de ser adiada para hoje, segunda-feira, após idas e vindas nas eleições para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado.

Após as movimentações e definições, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira marcam presença em mais uma edição, com o apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente.

Acompanhe como foram os últimos dias no Legislativo e veja como ficaram as presidências da Câmara, a Mesa Diretora e a presidência do Senado. Tivemos a já esperada vitória de Rodrigo Maia; confira a sua trajetória, o cenário diante do “bolsonarismo”, sua agenda econômica e as perspectivas do impacto dessa reeleição. Na Mesa Diretora, partidos como MDB, PT e PSDB praticamente sumiram, entenda o porquê.

Já no Senado, entre tantos “shows”, quem levou a vaga foi Davi Alcolumbre. Acompanhe as desistências e articulações, o caso Renan Calheiros e como ficaram os partidos no Senado.

Aperte o play agora mesmo e comece a semana por dentro dos principais fatos do Legislativo.