Legis-Ativo | Edição especial: Coronavírus, estado de calamidade pública e o papel do Poder Legislativo no combate ao covid-19

Nesta quarta-feira, acompanhe a edição especial do podcast do Legis-Ativo. Com apoio da Fundação Konrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, os cientistas políticos Humberto Dantas, Graziella Guiotti Testa e Vítor Oliveira tratam do cenário de calamidade pública em decorrência da expansão e do aumento dos casos do Coronavírus pelo Brasil e pelo mundo. Acompanhe uma análise sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro, que deixa muito a desejar, e também o papel do Poder Legislativo nesse momento de crise.

Lembrando que o nosso podcast pode ser acompanhado nas plataformas de podcasts do Google e no Spotify. Além disso, as análises e opiniões aqui contidas dizem respeito aos autores e não representam o posicionamento institucional das organizações apoiadoras, no caso, O Estado de São Paulo, a ONG Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer.