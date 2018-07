Legis-Ativo | De Salamanca às reflexões sobre o Congresso brasileiro.

Na edição de hoje do podcast do Legis-Ativo, o cientista político Humberto Dantas conta com a participação de Michelle Fernandez e Bruno Dias Magalhães. Os três nos falam sobre as percepções tidas após a apresentação dos artigos em um Congresso em Salamanca, na Espanha.

A cientista política Michelle Fernandez, por exemplo, explica sobre o seu paper, no qual ela escreve acerca do impacto da judicialização das políticas públicas de saúde, falando, especificamente, da implementação dessas políticas por parte do Judiciário.

O podcast não deixa, ainda, de remeter ao cenário que se aproxima: as eleições de 2018 e as convenções partidárias, cujo prazo começa nessa semana.

Para conferir essas e outras temáticas vivenciadas nesse Congresso Internacional, aperte o play!