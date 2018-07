Legis-Ativo | De olho no Parlamento, com conexão europeia

Nesta edição do PODCAST do Legis-Ativo, o cientista político Vítor Oliveira fala sobre o SUS, a discussão sobre a pauta saúde no parlamento e o texto da Michelle Fernandez que foi ao ar no dia 3 de julho.

Outro tema é o trabalho do legislativo, diante do recesso parlamentar e das eleições 2018.

E, para finalizar, o cientista político Humberto Dantas, ainda que de férias, teve uma participação especial, para contar como foi visitar dois parlamentos europeus: o britânico e o de Andorra.