Legis-Ativo | De olho no Legislativo: Semana de desavenças em Brasília e movimentação antes da definição do próximo presidente. Fique por dentro!

Chegou o PODCAST do Legis-Ativo com o resumo da semana. Na edição de hoje, os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira tratam do que aconteceu nos últimos dias no Legislativo brasileiro.

Na Câmara, teve desentendimento entre o Cabo Daciolo e Marco Feliciano. E ainda sobre atritos, como será a convivência de Alexandre Frota e Feliciano juntos, no próximo ano?

E mesmo sem a definição de quem será o novo presidente da República, as articulações e negociações por espaço em um possível governo de Jair Bolsonaro já começaram. Tem muita gente apostando na eleição do presidenciável pelo PSL; ele mesmo já afirmou ser difícil a reversão dos números do primeiro turno por parte do candidato Fernando Haddad.

Pensando em um mandato de Bolsonaro, ele conseguirá se manter dentro do discurso que tem proposto em sua campanha?

Outros temas que você também vai conferir aqui é o caso dos partidos que não conseguiram o número de votos estipulados pela cláusula de desempenho, que concede recursos públicos, como fundo partidário. Qual é o futuro dos partidos “pequenos”, irão se fundir?

Sobre representatividade feminina, ainda estamos longe do ideal. Confira a análise que entre o fatos coloca que somando os votos das mulheres elas teriam mais cadeira do que de fato alcançaram.

Acompanhe agora mesmo o nosso PODCAST!