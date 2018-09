Legis-Ativo | De olho no Legislativo: resumo da semana

O Legis-Ativo traz o seu PODCAST semanal de uma forma diferente. O cientista político Vítor Oliveira, diretamente de Brasília, fala sobre a movimentação no Parlamento, atualizando-nos sobre os temas dos artigos que foram publicados nessa semana aqui no nosso blog. Entre as reflexões estão: confiabilidade que a população tem – ou não tem – no Congresso e em nossos políticos, afastamento de prefeitos e o histórico de mandatos cassados.

E exatamente dois anos depois do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como podemos analisar a relação entre a Presidência com o Congresso Nacional?

O cientista político Humberto Dantas também está presente, mas do Rio de Janeiro, com a companhia especial da professora e cientista política Fátima Anastasia, que fala um pouco sobre o Centro de Estudos Legislativos, do qual ela faz parte, além de outros temas como o caminho e os desafios de tornar compreensível o papel do deputado e como funciona a nossa Assembleia Legislativa, para o cidadão comum.

Ouça agora todos os temas que esse time discutiu na edição de hoje.