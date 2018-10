Legis-Ativo | De olho no Legislativo: Confira o resumo da semana e o que acontece às vésperas do segundo turno

Os cientistas políticos Humberto Dantas e Vítor Oliveira comandam o PODCAST do Legis-Ativo.

Na edição de hoje, a semana esvaziada em Brasília, diante do movimento para os dias decisivos na política brasileira. Destaque para o deputado federal Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, que estaria nos bastidores negociando a composição do possível governo de Jair Bolsonaro.

Entre as reflexões, em um mandato do candidato pelo PSL, como Bolsonaro fará com os representantes dos ministérios e com as outras articulações que ele terá? Teremos uma história parecida à de Collor, na década de 1990?

O Legis-Ativo também traz a pauta conservadora do candidato que dialoga com o Congresso e como os nossos olhos deverão estar atentos ao funcionamento das instituições, além de outras análises sobre as medidas e alinhamentos em um governo de Bolsonaro.

E ainda: o mito da ameaça comunista no Brasil. Os cientistas políticos comentam sobre a carta da Frente Parlamentar Evangélica, que trouxe esse tópico para discussão. A “doutrinação” de que tanto falam não condiz em nada com a realidade das escolas públicas do país. Nessas eleições, o candidato Fernando Haddad tem sido o alvo e visto como o implementador desse mito. Confira o porquê dessa ideia estar fora da nossa realidade.

As disputas para o governo do Distrito Federal e de São Paulo também estão na conversa de hoje, além das campanhas vazias que vimos ao longo das propagandas eleitorais, focadas no negativo, no “não”, em um discurso de acusar o candidato opositor. O tempo de campanha, em vez de ter sido usado para apresentar as propostas, foi um show de ataque aos adversários.

Acompanhe agora mesmo!