Legis-Ativo | 30 anos da Constituição Cidadã e o nosso compromisso com o próximo domingo!

O cientista político Humberto Dantas lidera o PODCAST de hoje do Legis-Ativo, às vésperas das eleições de 2018.

E nesse 5 de outubro, a nossa Constituição completa 30 anos, sendo um dos temas centrais dessa edição. Foi em 5 de outubro de 1988 que entrou em vigor a Constituição Cidadã, que refundou o Estado brasileiro, quando após um momento turbulento da nossa história, a população foi trazida para debate.

Outro assunto que não poderia faltar e se faz presente é a importância do próximo domingo. Confira a ordem dos cargos para os quais vamos votar e também refresque a mente sobre pontos como o voto na legenda do partido e a atenção necessária aos suplentes que acompanham os candidatos.

Confira agora mesmo o debate sobre esses 30 anos da Constituição e os últimos detalhes para as eleições de domingo.