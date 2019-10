Inscrições para lançamento do livro GOVERNABILIDADE: para entender de política no Brasil

Obra conta com textos de 18 cientistas políticos do blog Legis-Ativo.

No dia 30 de outubro, o ILP (Instituto do Legislativo Paulista) receberá o evento de lançamento do livro GOVERNABILIDADE: para entender de política no Brasil, obra organizada pelo cientista político Humberto Dantas e escrita por 23 analistas políticos, sendo 18 deles colaboradores do blog Legis-Ativo. Durante o encontro, haverá distribuição gratuita do livro.

Por meio dos capítulos, são apresentados os desafios da nova formação de governo, os parâmetros da governabilidade e a realidade política no Brasil. E para o lançamento, foi preparada uma programação especial. A abertura será feita por Anja Czymmeck, Diretora Executiva (KAS-Brasil), Vinicius Schurgelies, Diretor Presidente do ILP, e Humberto Dantas, Organizador da Obra (FESP-SP). Além das mesas de debates.

Para participar, acesse este link e faça a sua inscrição gratuitamente.

Quando: 30 de outubro, das 19h às 22h.

Endereço: Auditório do Instituto do Legislativo Paulista: Av. Srg. Mario Kozel Filho, São Paulo – São Paulo.

Informações para inscrição: o evento de lançamento é uma parceria entre o Instituto do Legislativo e a Fundação Konrad Adenauer. As inscrições são gratuitas, bem como a distribuição da obra aos que estiverem presentes, além de emissão de certificado.