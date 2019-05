Governabilidade – para entender de política no Brasil

Quando se monta um grupo como esse ganhamos força, capacidade conjunta de análise, visões distintas de fenômenos desafiadores, novos amigos e, dentre outras coisas, uma consistência científica das mais expressivas. O que o Estadão, o Movimento Voto Consciente e a Fundação Konrad Adenauer reúnem nesse espaço é algo raro. Cientistas políticos espalhados pelas cinco regiões do país, com diversidade absoluta de gênero, mescla entre saber acadêmico e vivência prática e uma gama de vivências impressionante. O leitor pode gostar mais de uns, e menos de outros. Pode concordar ou discordar, mas é fato que buscamos primar pela honestidade da Ciência que nos formou.

Pessoalmente, criar e coordenar esse grupo é uma atividade geradora de uma satisfação imensa. Em congressos e viagens, por vezes conseguimos juntar parte desse grupo. Alguns de nós nunca tínhamos nos encontrado, sendo que respeito e amizades nasceram aqui. Consegue imaginar o que seja o grupo do WhatsApp desse blog? Por vezes o que há de mais engraçado, por outras o que existe de mais didático e sério.

Sob essa característica enfrentamos um desafio inédito. Depois de parte desse grupo escrever os artigos do volume 02 de 2017 da revista acadêmica Cadernos Adenauer, agora nos juntamos para produzir um livro em tempo recorde. Percebendo que o governo Bolsonaro enfrentaria dificuldades para compor sua base e levar adiante seu governo, criamos uma obra dividida em 10 capítulos para falar de um tema central: GOVERNABILIDADE. Os textos ficaram prontos no final do ano passado, e entre revisão, diagramação e fechamento aqui está mais um título da Fundação Konrad Adenauer do Brasil. Gratuito e digital, disponível no PDF abaixo e escrito por 18 dos 20 cientistas políticos desse blog. Ademais, trouxemos cinco convidados e estamos muito felizes com o resultado.

A obra mostra que definir governabilidade é desafiador, bem como a relacionar com o sistema eleitoral, com a lógica interna do Congresso, com a produção da Ciência Política sobre tema, com a lógica das relações Executivo x Legislativo, com particularidades da opinião pública, da mídia e do Judiciário. Ufa! Quem achava que seria fácil governar? Pra completar: e nas cidades? E nos estados? Pois bem: a complexidade de nossa realidade se apresenta aqui: GOVERNABILIDADE – para entender de política no Brasil, da Fundação Konrad Adenauer, orgulhosamente organizado por mim e levado adiante por um timaço de autores, editores, diagramadores etc. Avança democracia! Avança!