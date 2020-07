E você, o que vai ser quando crescer?

* Texto escrito por Francisco Alvares, Pessoas e Operações na Legisla Brasil.

Provavelmente você já ouviu essa pergunta em algum momento da sua vida, né? A profissão dos sonhos, com aquela imagem do médico, da advogada, do professor e até do astronauta já chegaram até você pelos pais, amigos e todas as incontáveis referências destas profissões e não de outras menos prestigiadas pela nossa sociedade.

A escolha sobre o nosso futuro e os sonhos no seu entorno, que são pensados quando somos crianças ou jovens cheios de potência, parecem não ser mais as mesmas. O jovem de hoje busca saídas nunca antes vistas, com soluções de empregabilidade e carreiras que não são imaginadas mais como antigamente, a exemplo da forte revolução do empreendedorismo até os mais famosos youtubers. Ainda assim, será que todas as carreiras e capacidades destes jovens estão sendo aproveitadas por aí?

Então eu te faço uma outra pergunta, e não importa o quão longa é sua carreira até aqui. Já perguntaram se você gostaria de trabalhar na política? Simples assim mesmo. Já? Provável que não, né? A política com certeza não parece a carreira dos sonhos no Brasil. Hoje é o lugar que muitas vezes nos deixa decepcionados e frustrados com o que deveria e o que poderia ser feito. A política pode(ria) ser a sua oportunidade de crescimento profissional, com aprendizados exponenciais, resolvendo os maiores desafios da sociedade brasileira. Então se você já ficou com essa pulga atrás da orelha, você não está sozinho, já tem muita gente querendo estar lá, colocando a mão na massa no parlamento.

Quando eu falo de carreira dos sonhos, não pense que a proposta é que você fique por 25 longos anos trabalhando com as mesmas áreas de um gabinete parlamentar . Carreiras não precisam ser lineares para que você deixe um legado e ainda podem ser bons laboratórios de autoconhecimento. A proposta também não é que você tenha o seu próprio número na urna. Hoje a política, em especial o poder legislativo, é o espaço onde as decisões mais importantes do país são feitas, e quem faz isso acontecer são as equipes parlamentares e seus assessores.

O mais importante de tudo é que você não está(ria) sozinho nessa oportunidade. Mais de 40 mil* jovens de todo o Brasil quiseram apostar na política como um caminho profissional nos processos seletivos para compor gabinetes parlamentares entre 2018 e 2019. Jovens de origens, especialidades, regiões e ambições políticas muito diferentes, mas que, sim, sonham em mudar a política e trabalhar pelo Brasil lá direto dos bastidores. Nos programas anuais de inserção de jovens na política os dados de representatividade nos mostram uma porcentagem de mais de 50% de mulheres e 40% de negros participando, de todas as 27 UFs do país**. Para nós o impressionante não é só pensar na importância e no tamanho do desafio que existe neste espaço e sim que o sonho de futuro de milhares de pessoas pode e deve passar pela política.

Ser uma assessora ou assessor parlamentar pode ser a oportunidade de uma trajetória profissional que te permite desenvolver as competências profissionais do futuro – aquelas batidas e muito importantes como a criatividade, a resiliência e o exercício mais exigente de empatia. A política te faz crescer rápido, em pouco tempo, te permite construir o projeto político que você acredita para o país e também mudar a vida de milhões de pessoas. Nada mal para ter no seu currículo, não é mesmo?

O Legislativo, o coração da nossa democracia, é onde as mais diversas demandas são representadas, então precisamos dos melhores ouvidos e cérebros. Os melhores são aqueles que representam o Brasil e compartilham a paixão pela política. E para isso acontecer esse espaço precisa ser sonhado.

Então eu reforço. Se você aí á ouviu essa voz interna pra vir mudar a política (dos bastidores) e a vida de milhões de brasileiros, dê uma chance a você, ouça ela.

*Dados relativos aos 15 processos seletivos conduzidos pela Legisla Brasil.

**Dados relativos aos aos programas anuais conduzidos pela legisla Brasil em 2017, 2018 e 2019.