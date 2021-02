Conheça a pós-graduação de Ciência Política & Políticas de Educação, que conta com apoio do Legis-Ativo!

O Movimento Voto Consciente São Paulo e o Instituto Singularidades lançaram a pós-graduação lato sensu de Ciência Política & Políticas de Educação, contando com o apoio do Legis-Ativo, Legisla Brasil, RAPS e Politize!. O curso terá duração aproximada de 18 meses, sendo composto por 360 horas/aulas divididas em cinco módulos; e cada módulo terá um conjunto de aulas 100% remotas, permitindo que interessados de todo o Brasil façam parte. A pós-graduação tem como objetivo oferecer aos participantes uma especialização rica e completa na área da Ciência Política, com enfoque especial às políticas públicas de educação em seu sentido amplo.

Ao longo do curso o participante terá não só a oportunidade de ter contato com as principais áreas de conhecimento e conceitos da Ciência Política, como também será convidado a refletir e aprender sobre essas áreas de conhecimento aplicadas às questões de educação e de políticas públicas de educação.

As aulas contarão com um time plural, formado por mais de 35 professores e professoras, especialistas em Ciência Política e Políticas de Educação, espalhados por todas as regiões do Brasil. O corpo docente também está igualmente dividido entre homens e mulheres das mais diversas faixas etárias.

Para a primeira turma de 2021, serão selecionados 60 participantes, classificados com base nas informações a serem preenchidas neste formulário e na elaboração de critérios que atendam aos requisitos de cor/raça, gênero, área de formação, atuação profissional e atuação política.

O material didático será disponibilizado faltando cerca de 15 dias para o início das aulas. Trata-se de um livro em formato PDF aberto integralmente para toda a sociedade. E isso é essencial: o curso tem um compromisso social com a distribuição de seu conteúdo. Além disso, integrantes das redes da Legisla Brasil, RAPS e Politize! contarão com descontos no valor do curso.

Para saber mais sobre a pós-graduação, como calendário, corpo docente, grade curricular e valores, acesse aqui.

As inscrições podem ser feitas diretamente no link: https://bit.ly/CIENCIAPOLITICAEDUCACAO