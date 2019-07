Colunistas do blog Legis-Ativo são premiados

Joyce Luz e Bruno Souza da Silva são cientistas políticos e integram a equipe de colunistas do blog Legis-Ativo, no Estadão. Mas as semelhanças não param por aí: recentemente, os dois foram premiados no VI Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política (FBCP).

O estudo desenvolvido por Joyce Luz, em parceria com Ana Flávia, mestranda da UNICAMP, foi apresentado e reconhecido como o melhor trabalho dentro do Grupo de Trabalho (GT) de Instituições Políticas. Na pesquisa, elas investigam como os membros da coalizão usam os cargos estratégicos no Legislativo para controlar uns aos outros, realizando uma análise a partir do orçamento brasileiro. O resultado do estudo identifica que há controle, em que os partidos tendem a controlar mais os parceiros que estão mais distantes ideologicamente.

Já o trabalho de Bruno Souza da Silva, escrito conjuntamente com Vitor Vasquez e Henrique Curi, foi premiado como o melhor paper do GT Partidos, Eleições e Representação Política. O tema abordado foi a forma por meio da qual os prefeitos alcançam apoio legislativo nos municípios. Eles analisaram as possibilidades disponíveis às candidaturas dos prefeitos eleitos nos municípios brasileiros para a conquista de apoio legislativo. Para isso, levaram em conta uma base de dados de coligação eleitoral municipal, analisando as cinco eleições entre 2000 e 2016. Enquanto resultado, identificaram que tanto o apoio eleitoral recebido pelo prefeito eleito quanto o número de partidos presentes na coligação eleitoral majoritária impactam positivamente no apoio legislativo.

Pesquisas como essas são fundamentais para que a nossa relação com o Poder Legislativo, em quaisquer das suas instâncias, seja cada vez mais transparente.